REC spendet Solarmodule für klimafreundliche Kita-Sanierung nach Flutkatastrophe

München (ots/PRNewswire) - Solarmodulhersteller und Installationspartnerbeweisen: Klimaschutz und soziales Engagement gehen Hand in Hand.Die REC Group (https://www.recgroup.com/de?switch-lang=true&utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=CSR+Rappelkiste) , ein international führendesSolarenergieunternehmen setzt sich auf vielen Ebenen für Nachhaltigkeit ein. Dasbeweist auch das Engagement in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt im Ahrtal warbesonders von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Vor wenigen Wochen nunkonnte die Kindertagesstätte im Stadtteil Bachem wieder ihre Türen öffnen -vollständig saniert und mit einer Hochleistungs-Solaranlage auf dem Dach. Die 26REC Alpha Pure Module für die 9,8 kW-Anlage sind eine Spende der REC Group.Installiert wurden sie vom langjährigen REC Certified Solar Professional JürgenHilft (https://www.juergen-hilft.de/) , der seine Arbeitszeit sowie dieWechselrichter und das Gestell-System gespendet hat."Wir freuen uns, einen Beitrag zu einem klimafreundlichen Neuanfang hier inBachem leisten zu können", erklärt Reinhard Lampe, Vice President Sales undMarketing EMEA, REC Group. "Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur, uns fürerneuerbare Energien einzusetzen, sondern auch gesellschaftlich etwas zubewirken. Darum freuen wir uns, hier im Ahrtal zum Wiederaufbau und zu einerklimafreundlichen Zukunft beizutragen. Unser besonderer Dank gilt dabei JürgenWiechert, der sofort bereit war, sich mit seinem so treffend benanntenUnternehmen "Jürgen Hilft" unserem Vorhaben anzuschließen und die Idee in dieTat umzusetzen." Im vergangenen Jahr hatte Herr Wiechert mit seinem Unternehmenden REC Excellence Award als "Promoter of the Year" gewonnen, Ende April 2023feierte er seine erste Store-Eröffnung in Gummersbach.Für Jürgen Wiechert, Geschäftsführer von Jürgen Hilft, war der Einsatzselbstverständlich: "Als der Anstoß von REC kam, war für uns sofort klar, dasswir mithelfen wollten. 'Glück steht über Geld' ist Teil unsererFirmenphilosophie, genau wie 'Gutes versprechen und das Beste liefern'. BeideGrundsätze konnten wir hier quasi 1:1 umsetzen. Und die REC Alpha Pure Modulewerden noch starke Leistung bringen, wenn die Kita-Kinder von heute eines Tagesselbst ihre Kinder herbringen."Die Panele der Serie REC Alpha Pure (https://www.recgroup.com/de/node/4517?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=CSR+Rappelkiste) sind Ergebnisdes ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes der REC Group. Bei der Produktionwird auf das sonst übliche Blei verzichtet, sodass die Module sogar derRoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und