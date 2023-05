Kapitalerhöhung der Swiss Investment Solution - IPO Aktien

Genf (ots) - Das Schweizer Investmentunternehmen Swiss Investment Solution hat

ihr Kapital erhöht. Mit dem Geld will sie für den Ende des Jahres geplanten

Börsengang aufgestellt sein.



"Das Interesse an den Aktien war so hoch, dass sie fast doppelt überzeichnet

wurde", kommentierte Finanzvorständin Mareile Lacazette.





Die Beteiligung am japanischen Asset Manager Daiwa SB hatte zusätzlich dieNachfrage nach Aktienpaketen der Swiss Investment Solution angefeuert, nichtzuletzt deswegen hat man sich entschieden, mit einer Kapitalerhöhung zureagieren.Von den erwarteten Erlösen aus dem IPO werden Teile des Geldes in die Ausweitungdes Asien- und Nordamerika-Geschäftes einfließen.Klienten, die bisher mit leeren Händen ausgegangen sind, haben positiv auf dieNachricht reagiert.Man werde im Rahmen der Kapitalerhöhung bei der Zuteilung der Aktienpaketeausschließlich Bestandskunden bedienen.Das Unternehmen möchte den Ausbau der Marktposition durch eine gezielteInvestitionspolitik erreichen.Die Kapitalerhöhung ist eine gute Nachricht für Investoren, die keine Aktienbekommen haben und schon länger auf eine Kapitalerhöhung spekuliert haben.Die Swiss Investment Solution ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv undverfügt über eine vielfältige Expertise in unterschiedlichen Bereichen derKapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld,Tagesgeld oder Aktien bis zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmenund Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende desJahres plant die Swiss Investment Solution nun selbst den Gang an die Börse,nachdem sie zuvor schon führend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligtwar.Einen großen Wert legt die Swiss Investment Solution (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fswissinvestmentsolution.com%2F&data=05%7C01%7C%7C2b417075c6da4669e73d08db51e46feb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638193813789597963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MOFIJCBM30N%2B0WDRWS5ySZ6pT2ODQnE2opKXGH1cXpw%3D&reserved=0) auf Erfahrung und die eingehendeAnalyse der möglichen Investmentchancen im Vorfeld des Einsatzes in derVermögensverwaltung. Mit großem Stolz blickt das Unternehmen auf lange Jahre derunabhängigen Prüfung und Einschätzung der von ihr vermittelten Anlageproduktezurück.Sowohl institutionelle als auch private Klienten haben seit Jahren durchwegpositive Erfahrungen mit der Swiss Investment Solution(https://swissinvestmentsolution.com/) .Jetzt wagt die Swiss Investment Solution selbst den Sprung an die Börse undrechnet mit einem großen Interesse seitens der potenziellen Investoren. Ende desJahres soll es so weit sein. Der Name, den sich die Swiss Investment Solution inden vergangenen Jahrzehnten am Markt erarbeitet hat, dürfte für eine hoheNachfrage nach den angebotenen Aktien sorgen. Man darf gespannt sein, wie dieEntwicklung des Unternehmens in diesem Jahr aussieht und mit welchen NeuigkeitenSwiss Investment Solution bis dahin aufwarten wird.Pressekontakt:Swiss Investment SolutionAndrin Sutter+41 61 505 00 02Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169689/5507170OTS: Swiss Investment Solution