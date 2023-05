Für Scholz ist Pariser Klimaabkommen noch einzuhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) glaubt daran, dass das Pariser Klimaabkommen einzuhalten ist. "Ich finde, wir müssen den Ehrgeiz haben, alles dafür zu tun, dass wir das schaffen", sagte Scholz bei den Jugendpolitiktagen am Donnerstag in Berlin. Die Alternative könne nicht sein, "dass wir uns in die Ecke verziehen, ein großes Tuch über unseren Kopf ziehen und dann rumheulen". Auf die konkrete Frage, ob das Pariser Klimaabkommen noch zu erreichen sei, antwortete der Kanzler mit "Ja".

Laut Pariser Klimaabkommen wollen die Staaten die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter zwei Grad halten, möglichst aber bereits bei 1,5 Grad stoppen.