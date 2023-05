Der Verkäufer hat eine vollständig aktienbasierte Bezahlung mit definierten Meilensteinen akzeptiert. Dies ermöglicht es dem Verkäufer am Ende eine 5%ige Beteiligung an Ion Energy zu erwerben. Die unmittelbare Gegenleistung für den Erwerb besteht aus zwei Aktientranchen: Als erste Tranche werden Aktien des Unternehmens im Wert von 150.000 CAD zu einem angenommenen Wert von 0,35 CAD gezahlt, in der zweiten Tranche sind Aktien des Unternehmens im Wert von 350.000 CAD zu einem angenommenen Wert von 0,35 CAD fällig, die einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Das Unternehmen wird dem Verkäufer auch eine 1,0 %-Nettoschmelzlizenzgebühr (NSR) gewähren, wobei das Unternehmen das Recht hat, eine Hälfte der NSR jederzeit für 500.000 CAD zurückzukaufen.

Willkommen in Kanada und auf gute Nachbarschaft! Lithium-Explorer Ion Energy Limited ( TSXV: ION; OTCQB: IONGF; FRA: 5YB ) hat sein Portfolio von Lithium-Sole-Projekten in der Mongolei durch die Akquisition von fünf strategischen Hartgestein-Lithiumprojekten (5.798 Hektar) bei Yellowknife in den Northwest Territories, Kanada, erheblich erweitert und diversifiziert. Die neu erworbenen Lizenzen des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake liegen 30 km von Yellowknife nur 5 km vom Straßennetz entfernt. Weitere Hartgestein-Projekte von prominenten Mitbewerbern wie Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) oder Li-FT Power Ltd (CSE: LIFT) sind nur 20 bzw. 15 Kilometer entfernt. Insbesondere liegt Bliss Lake weniger als 15 km von der "Road Access Group" von Li-FT Power Ltd entfernt, wo zahlreiche lithiumhaltige Pegmatite mit über 1 % Li2O identifiziert und beprobt wurden. Anhand von Landsat-Bildern auf dem Projekt Bliss Lake wurden zahlreiche potenzielle Pegmatitvorkommen identifiziert. Das größte Ziel soll eine Streichenlänge von über 300 Metern aufweisen. Die Explorationsarbeiten sollen sofort beginnen.

Das Lithiumprojekt Bliss Lake umfasst 5.798 Hektar und liegt zwischen 13 und 15 km von den Lithiumgrundstücken entfernt, die von Li-FT Power Ltd. (CSE:LIFT) (siehe Pressemitteilung von Li-FT Power vom 20. Dezember 2022, die auf SEDAR veröffentlicht wurde) und 20 km von Patriot Battery Metals Inc. (TSXV:PMET) entfernt (siehe den MD&A-Bericht von PMET vom 30. Juni 2022, der auf SEDAR veröffentlicht wurde).

Lithiumhaltige Pegmatite in der Gegend von Yellowknife sind in der veröffentlichten Literatur gut dokumentiert. Die bedeutenden Ressourcen treten als steil abfallende, tafelförmige, nicht zonierte Pegmatitgänge auf, deren Alter auf das Präkambrium (2200 Millionen Jahre) datiert wird. Die zahlreichen Pegmatite befinden sich in metamorphen Aureolen aus verknoteten Schiefergesteinen, die mit granitischen Intrusionen verbunden sind. Detaillierte Kartierungen und Oberflächenproben von vierzehn Grundstücken innerhalb des Distrikts (Lasmanis, 1978) wiesen auf ein mineralisiertes Potenzial von 49.000.000 Tonnen Pegmatit bis zu einer Tiefe von 152 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,40 % Li2O hin.

Ali Haji, CEO und Director von ION Energy Ltd kommentierte: „Wir freuen uns über den verbindlichen Erwerb des 5.798 Hektar großen Lithiumprojekts Bliss Lake in den Northwest Territories. Das Projekt liegt nur wenige zehn Kilometer von anderen bewährten Pegmatitfeldern entfernt und ermöglicht es Ion Energy, ein Unternehmen mit mehreren Rechtsgebieten und Vermögenswerten zu sein."

Am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, um 11 Uhr EST wird Ion CEO Ali Haji in einem Webcast eine Übersicht über die jüngste Transaktion sowie über die Pläne der kommenden Monate liefern. Die Registrierung ist unter folgendem Link möglich: https://my.6ix.com/84wWhLfp

Fazit: Wenn ein Verkäufer vollständig auf Cash verzichtet und stattdessen eine Bezahlung ausschließlich in Aktien akzeptiert, spricht das Bände über dessen Zutrauen in das Potenzial der Aktien von Ion Energy. Wie es sein soll, gewinnen bei der Transaktion beide Seiten: Ion schafft sich ein wichtiges neues Standbein in der Lithium-Hartgestein-Exploration in Nordamerika und der Verkäufer hat als großer Aktionär von Ion am Ende die Chance, von dem riesigen Projekten in der Mongolei zu profitieren. Ions Flaggschiff-Projekt dort ist das 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, die größte und erste Lithium-Sole-Explorationslizenz in der Mongolei. Hinzu kommt die über 29.000 Hektar große Lithium-Sole-Lizenz Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei.

