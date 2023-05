GWMs neue Energiestrategie sorgt für einen Umsatzanstieg

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 8. Mai veröffentlichte GWM die neuesten

Verkaufsdaten. Im April dieses Jahres verkaufte GWM 93.107 Fahrzeuge, was einem

Anstieg von 73,14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der verkauften

New Energy Vehicles (NEVs) erreichte 14.863, was einem Anstieg von 284,06%

gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Im Zuge der sich beschleunigenden Transformation der neuen Energien in der

globalen Automobilindustrie hat sich GWM, ein globales intelligentes

Technologieunternehmen, schnell in den Trend der intelligenten NEVs integriert.

Infolgedessen wächst das Verkaufsvolumen von GWM für NEVs weiterhin stetig.