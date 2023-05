Wettbewerbshüter genehmigen Partnerschaft von Shop Apotheke und Galenica

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich haben das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Shop Apotheke und Galenica genehmigt. Die Transaktion soll nun voraussichtlich am 16. Mai vollzogen werden, teilte Shop Apotheke am Donnerstag im niederländischen Sevenum mit. Die erforderliche Kapitalerhöhung soll bis spätestens Ende Juni durchgeführt werden.

Ende März 2023 hatten Shop Apotheke und der schweizerische Gesundheitsdienstleister Galenica im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Gründung eines Joint Ventures angekündigt. So bringt Shop Apotheke ihr schweizerisches Geschäft in die zu Galenica gehörende Mediservice ein und übernimmt anschließend 51 Prozent an der Spezialapotheke. Im Gegenzug erhalten die Schweizer Aktien von Shop Apotheke und leisten eine Barzahlung für den Kauf weiterer Aktien. Insgesamt wird Galenica damit künftig acht Prozent an Shop Apotheke halten./nas/he

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 92,28EUR gehandelt.