Veröffentlichungspflicht für international agierende Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Umsatzstarke Unternehmen und Konzerne müssen künftig offenlegen, wie viel Gewinn sie im Ausland machen und wie viel Steuern sie dort zahlen. Die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie beschloss der Bundestag am Donnerstagabend. Die Veröffentlichungspflicht gilt für Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro. Davon gibt es in Deutschland Regierungsangaben zufolge etwa 500. Betroffen sind auch multinationale Konzerne mit einem Hauptsitz außerhalb der EU, wenn sie in Deutschland ein größeres Tochterunternehmen oder eine entsprechende Zweigniederlassung haben./ax/DP/he