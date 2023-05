SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Elon Musk hat seinen baldigen Rücktritt als Twitter-Vorstandschef angekündigt. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, teilte Musk am Donnerstag in einem Tweet mit./hbr/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer