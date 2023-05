Verida und Polygon ID bringen Zero-Knowledge Credentials auf den Markt

Die Zusammenarbeit von Verida und Polygon ID wird es einer neuen Generation von dApps in DeFi, DAOs und GameFi ermöglichen, die persönliche Reputation und die Identität der realen Welt sicher zu nutzen. Zu den ersten Anwendungsfällen gehören Sybil-Resistenz, rollenbasierter Zugang zur Community, Reputationsnachweis, aufsichtsrechtlich konformes DeFi und der Nachweis von Vermögenswerten in der realen Welt, z. B. die Verifizierung des monatlichen Einkommens für den Zugang zu unterbesicherten DeFi-Krediten.

SYDNEY, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Verida ( https://www.verida.io ) hat Polygon ID in die Verida Wallet integriert und ist damit die erste mobile Krypto-Wallet, die Polygon ID Zero-Knowledge Credentials unterstützt. Wallet-Nutzer können digitale Identitäten verwalten und auf Polygon-Blockchain-Assets zugreifen, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen.

Polygon ID-Anmeldeinformationen werden durch das Verida Network gesichert, das erste für web3 entwickelte, selbstverwaltete Datennetzwerk. Die Anmeldedaten werden auf dem Gerät des Benutzers verschlüsselt und auf regionsspezifischen Speicherknoten gespeichert, auf die nur über den privaten Schlüssel des Benutzers zugegriffen werden kann (oder die dauerhaft gelöscht werden können).

"Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Online-Privatsphäre muss jeder Einzelne die Kontrolle über seine persönlichen Daten und digitalen Identitäten behalten", so Chris Were, CEO und Mitbegründer von Verida. "Wir brauchen effiziente Verifizierungsprozesse, die vor Identitätsmissbrauch schützen, ohne dass sensible Informationen preisgegeben werden, und genau das bietet die Zusammenarbeit mit Polygon ID."

Mit der Verida Wallet können Nutzer ihre Identität nachweisen oder bestimmte Informationen weitergeben, ohne unnötige persönliche Daten preiszugeben. Außerdem bietet es erweiterte Funktionen wie Identitätsmanagement, Verwaltung verschlüsselter Daten und einen sicheren Posteingang.

"Polygon ID sieht einen Marktplatz für Berechtigungsnachweise vor, auf dem es einfacher ist, vertrauenswürdige Beziehungen zwischen Benutzern und Anwendungen zu schaffen. Die nahtlose Benutzererfahrung von Verida ist eine wesentliche Voraussetzung für die Erstellung selbstverwalteter vertrauenswürdiger Identitäten, und wir freuen uns sehr, sie in unserem Ökosystem zu haben", sagte Sebastian Rodriguez, VP of Product bei Polygon ID. "Gemeinsam gestalten wir die Zukunft vertrauenswürdiger Identitäten und fördern eine sicherere digitale Landschaft für alle."

Laden Sie die Verida Wallet für iOS oder Android herunter unter verida.io.

Informationen zu Verida

Die Verida Wallet ist eine mobile Krypto-Brieftasche, in der Nutzer ihre selbstverwalteten dezentralen Identitäten und verschlüsselten persönlichen Daten verwalten können, die alle durch das Verida Network gesichert sind.

