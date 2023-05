Eastman sichert sich wichtige Rohstoffverträge für Molekularrecycling-Anlage in Frankreich

KINGSPORT, Tennessee, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) gab heute bekannt, dass es sich eine bedeutende Menge an Rohstoffen gesichert hat, die für seine geplante Molekularrecycling-Anlage in Port Jerome sur Seine, Normandie, Frankreich, benötigt werden. Mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar wird die geplante Anlage die weltweit größte Anlage für molekulares Recycling von Material-zu-Material werden.

"Wir haben das Jahr damit begonnen, dass etwa die Hälfte unseres Rohstoffbedarfs für Phase 1 des Projekts gesichert ist, und mit diesen wichtigen zusätzlichen Verträgen nähern wir uns den über 80 Prozent, die wir bis zum Jahresende sichern wollen", sagte Brad Lich, Executive Vice President und Chief Commercial Officer. "Dieser starke Fortschritt ist ein Beweis für die Komplementarität von Eastmans innovativer molekularer Recyclingtechnologie zu den aktuellen mechanischen Technologien auf dem Markt und für die wachsende Notwendigkeit, die Kreislaufwirtschaft für mehr Abfallströme zu ermöglichen, die in hochwertige, kontaktsensitive Produkte zurückfließen."

Citeo, die führende Producer Responsible Organization (PRO) in Frankreich, gab kürzlich bekannt, dass Eastman im Rahmen einer kommerziellen Partnerschaft mit Paprec, Frankreichs führendem integrierten Abfallwirtschaftsunternehmen, ausgewählt wurde, um eine beträchtliche Menge an Rohstoffen für die Methanolysis-Anlage in der Normandie zu erhalten. Die Citeo-Vereinbarung zur Sicherung französischer Haushaltsabfälle hat Eastman eine solide Grundlage für die Sicherung von Abfällen französischer Herkunft für sein Projekt in Frankreich verschafft.

Eastman teilte außerdem mit, dass es eine zusätzliche Vereinbarung mit Interzero, einem Innovationsführer im Bereich Kunststoffrecycling mit der größten Sortierkapazität in Europa, für weitere 25.000 Tonnen Abfall getroffen hat, zusätzlich zu den 20.000 Tonnen aus einer früheren Vereinbarung, die letztes Jahr bekannt gegeben wurde.

"Wir freuen uns, dass wir unsere ursprüngliche Vereinbarung mit Eastman ausweiten und noch mehr zur Lösung der Abfallkrise beitragen können", sagte Jacco de Haas, Chief Commercial Officer von Interzero Plastics Recycling. "Chemisches Recycling ist eine notwendige Ergänzung zum werkstofflichen Recycling, um mehr Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Interzero und Eastman haben sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben, und die Anlage von Eastman in Frankreich wird gefärbte und undurchsichtige PET-Abfälle verarbeiten, die nicht mechanisch recycelt werden können."