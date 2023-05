GEMEINSAME ERKLÄRUNG - Griechische Verteidigungsindustrie erhält wichtigen Auftrieb durch die Produktion fortschrittlicher Drohnentechnologien in Griechenland

Die gemeinsame Erklärung, die am ersten Tag der Verteidigungsmesse in Athen (DEFEA 2023) abgegeben wurde, fällt in eine Zeit, in der die griechische Industrie ihre einheimischen Fähigkeiten in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt neu entwickelt und ausbaut.

Das System für Loitering-Munition namens 'IRIX' (der Name, mit dem der griechische Dichter Homer die Falken beschrieb) ist auf dem besten Weg, als erste in Griechenland hergestellte Loitering-Munition in die Geschichte einzugehen und sich gleichzeitig als eine der fortschrittlichsten und weitreichendsten in Europa produzierte Langstecken-Loitering-Munition zu etablieren.

Das Abkommen sieht die Herstellung von international wettbewerbsfähiger Langstrecken-Loitering-Munition in Griechenland vor, die sowohl den griechischen Markt bedienen als auch für den Export an internationale Kunden verfügbar sein wird.

Hellenic Defence Systems (EAS), das führende staatliche griechische Verteidigungsunternehmen, fungiert als strategischer Partner einiger der größten Unternehmen der internationalen Verteidigungsindustrie und kann auf eine 140-jährige Tradition in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Belieferung der griechischen Streitkräfte mit Verteidigungssystemen vom Typ NATO zurückblicken. Das griechische Finanzministerium ist der Hauptaktionär, und das Unternehmen untersteht der Aufsicht des Verteidigungsministeriums.

Nikolaos Kostopoulos, CEO von Hellenic Defence Systems (EAS), erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir in Griechenland eine der weltweit fortschrittlichsten Langstrecken-Loitering-Munition in Produktion nehmen können." Mit Paramount haben wir einen idealen strategischen Partner gefunden, der als einer der Pioniere in der Munitionsindustrie anerkannt ist.