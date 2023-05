Kurzzeitig verdichten sich die Hinweise auf eine kleinere Konsolidierung, unterhalb eines Niveaus von 1.999 US-Dollar dürfte der Gold-Future zunächst das Unterstützungsniveau aus dem Frühjahr bei 1.949 US-Dollar ansteuern, darunter könnte die SKS-Formation sogar Abwärtspotenzial auf die etwas größere Horizontalunterstützung um 1.879 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 200 auslösen. Auf der Oberseite bleibt ein Kurssprung über die aktuellen Rekordstände von 2.081 US-Dollar immer noch möglich, wobei die zugehörigen Indikatoren und Oszillatoren auf Wochenbasis ziemlich ausgereizt erscheinen. Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb von 2.103 US-Dollar könnte aber Kurspotenzial an 2.206 US-Dollar freisetzen.

Fazit

Unterhalb von 1.999 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf Rücksetzer auf 1.879 US-Dollar durch eine erfolgreiche Auflösung einer SKS-Formation deutlich zunehmen und könnte sich sogar für ein Short-Investment durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU60JP auf kurzzeitiger Basis qualifizieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf bis zu 265 Prozent, Ziel im Schein liegt am Ende bei 16,74 Euro. Mit einem Zwischenstopp sollten Investoren allerdings bei 1.949 US-Dollar zwingend rechnen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.020 US-Dollar allerdings noch nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 3,89 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.