Targa schließt Erwerb von drei großen Pegmatit-Lithium-Explorationsprojekten von Shawn Ryan ab

Vancouver, British Columbia (11. Mai 2023) / IRW-Press / – Targa Exploration Corp. (CSE: TEX) („Targa“ oder das „Unternehmen“) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-explor ... freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 17. April 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb (die „Transaktion“) einer jeweils 100%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Leaf River (das „Projekt Leaf River“), am Lithiumprojekt Raglan South (das „Projekt Ungava“) sowie am Lithiumprojekt Musquaro Lake (das „Projekt Musquaro Lake“ bzw. zusammen mit dem Projekt Leaf River und dem Projekt Ungava die „Projekte“) von einem Verkäuferkonsortium, bestehend aus Shawn Ryan, Wildwood Exploration Inc. („Wildwood“), Isaac Fage, Callum Ryan, Simon Cash und Adam Fage (zusammen die „Verkäufer“), abgeschlossen hat.

Die Projekte befinden sich in den nördlichen und östlichen Regionen von Quebec und umfassen 3.488 aktive Schürfrechte, die eine Fläche von etwa 165.916 ha abdecken. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Projekte beträchtliches Potenzial für spodumenhaltige Lithiumpegmatite aufweisen.

Jon Ward, President und CEO von Targa, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss des Erwerbs der Projekte von Shawn Ryan und seinem Konsortium. Die Projekte bieten Targa die Möglichkeit, eine neue, äußerst aussichtsreiche Lithiumzone in der kanadischen Provinz Quebec zu erkunden. Diese Akquisition ergänzt das Projektportfolio von Targa, zumal wir nach wie vor auf unser Ziel hinarbeiten, das führende Lithiumexplorationsunternehmen in Kanada zu werden und für unsere Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen.“

Als Vergütung für die Projekte begab Targa (i) insgesamt 7.500.000 Stammaktien von Targa (die „Vergütungsaktien“) an die Verkäufer; (ii) zahlte Wildwood insgesamt 315.000 Dollar in bar; und (iii) gewährte Shawn Ryan eine 1%ige NSR-Lizenzgebühr für die Projekte. Ein zusätzlicher Gesamtbetrag von 315.000 Dollar ist an Wildwood nach Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung durch Targa mit einem Bruttoerlös von mindestens 1.000.000 Dollar zu entrichten. Alle an die Verkäufer ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden. Darüber hinaus haben die Verkäufer einer freiwilligen Treuhandvereinbarung zugestimmt, wonach jeweils ein Drittel der Vergütungsaktien alle vier Monate ab dem 1. Mai 2023 aus der Treuhand freigegeben wird, wobei die erste Freigabe am 1. September 2023 erfolgt.