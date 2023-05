Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2023

Kursziel: 6,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Guidance für 2022 beim Umsatz übertroffen und ergebnisseitig nahe dem oberen Rand erreicht



Trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen konnte die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz, Ergebniskennziffern und Free Cashflow erfolgreich abschließen. Zwar profitierte die Gesellschaft dabei vor allem erlösseitig auch von einigen Sondereffekten sowie dem erstmaligen Beitrag der übernommenen Azolver-Gesellschaften für neun Monate. Aber auch unter Ausklammerung dieser Effekte entwickelten sich alle drei Geschäftsbereiche positiv. Dabei sind die Erfolge des im Frühjahr 2021 gestarteten Transformationsprogramms FUTURE@FP mittlerweile deutlich sichtbar.

Im angestammten größten, cashflow-starken Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions soll die insgesamt rückläufige Marktentwicklung bei Frankiersystemen weiterhin mit komplementären Produkten und digitalen Lösungsangeboten überkompensiert werden. In dem durch Wettbewerbsdruck, niedrige Margen und rückläufige Briefvolumina geprägten Geschäftsbereich Mail Services sieht man Chancen in der zunehmenden Marktkonsolidierung. In dem noch kleinsten, aber potenzialträchtigsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions will FP - auch durch Akquisitionen - neue margenstarke Geschäftsfelder erschließen und so auch die Profitabilität auf Konzernebene weiter steigern.



Insgesamt bleiben wir daher zuversichtlich, dass die Gesellschaft mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin erfolgreich fortsetzen wird. Dabei wird das Berliner Traditionsunternehmen in diesem Jahr sein 100. Firmenjubiläum begehen.



Bei Ansatz unseres weiter auf 6,60 Euro erhöhten Kursziels weist der Anteilsschein der Francotyp-Postalia Holding AG aktuell ein Upside-Potenzial von mehr als 90 Prozent auf. Dabei könnte sich auch das bis Anfang November 2023 laufende Aktienrückkaufprogramm positiv auf die Notierung auswirken. Daher empfehlen wir unverändert, die FP-Aktie auf dem unseres Erachtens nach wie vor sehr günstigen Niveau zu "Kaufen".

Die Francotyp-Postalia Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 3,48EUR gehandelt.