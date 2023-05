de.mem – ein Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und -dienstleistungen – erwartet in den kommenden Jahren ein kräftiges Marktwachstum. Das Unternehmen mit Sitz in Australien und Singapur sieht sich mit seiner fortschrittlichen Membrantechnologie dafür gut gerüstet.

Wasser ist ein knappes Gut. Umso wichtiger ist ein effektiver Umgang mit dem kostbaren Nass. Das gilt sowohl für die privaten Haushalte als auch für den Unternehmenssektor und die Landwirtschaft. Eine zentrale Rolle beim Ressourcenmanagement von Wasser kommt der Wasseraufbereitung zu. „Wir erwarten, dass der Markt für entsprechende Systeme in den kommenden Jahren kräftig zulegen wird“, sagt Andreas Kroell, CEO von de.mem, einem börsennotierten Wasseraufbereitungsunternehmen mit Sitz in Australien und Singapur. Er verweist auf eine Studie der Marktforschungsgesellschaft Precedence Research. Der Expertenprognose zufolge wird sich das weltweite Marktvolumen für Wasser- und Abwasseraufbereitung von rund 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf voraussichtlich knapp 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 erhöhen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent. Damit würde der Sektor in dem besagten Zeitraum rund doppelt so stark zulegen wie die Weltwirtschaft (siehe Anlage unten).

Marktvorteile durch überlegene Technologie

Zu den Schlüsselangeboten von de.mem gehören selbstentwickelte Hohlfasermembrantechnologien, die in den eigenen Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden. Dazu zählt zum Beispiel ein mit Graphen-Oxid verbesserter Polymer-Ultrafiltrationsmembran, der im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik einen höheren Durchfluss gewährleistet. Zudem bietet de.mem weitere Hohlfasermembrantechnologien auf Polymerbasis für die Mikro-, Ultra- und Nanofiltration an. Membranbasierte Verfahren ermöglichen die Entfernung von kleinsten Partikeln aus Wasser oder Abwasser mittels sehr feiner Filter ohne den Einsatz von Chemikalien. Sie eignen sich sowohl zur Trink,- Rein- und Prozesswasseraufbereitung als auch zur Wasserentsalzung.