JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Münchner hätten die Erwartungen auf breiter Basis getoppt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit etwas Sorge sieht er derweil das hohe Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag im Asset Management und die Schaden/Kosten-Quote in der Schaden/Unfallversicherung, die die Erwartungen verfehlt hätte, wenn die Großschäden nicht ungewöhnlich milde ausgefallen wären./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 01:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

