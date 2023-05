Dr. Reuter Investor Relations - Adcore erwartet schnelles Wachstum bei den weltweiten Ausgaben für digitale Werbung

„Wir erwarten, dass der Markt für digitales Marketing und Werbung in den kommenden Jahren weiter rasant zulegen wird“, sagt Omri Brill, CEO bei Adcore, einem kanadischen Unternehmen, das Werbetreibenden verschiedene Apps zur Verwaltung, Automatisierung und Optimieren ihrer digitalen Marketingaktivitäten anbietet. „Der Online-Handel boomt und mit ihm der Markt für digitales Marketing“, so Brill. Wer heutzutage Produkte über das Internet erfolgreich verkaufen wolle, komme nicht daran vorbei, sich und seine Angebote in der virtuellen Welt zu präsentieren. Was früher die Werbeanzeige in der Tageszeitung war, seien heute Formate wie digitale Werbe-Ads oder der Sponsored Links.

Brill geht davon aus, dass der Anteil der digitalen Werbung am gesamten Medienbudget der Werbetreibenden in schon wenigen Jahren bei über 70 Prozent liegen könnte. Dass das nicht zu hoch gegriffen ist, zeigt eine Prognose von der unabhängigen New Yorker Marktforschungsgesellschaft Insider Intelligence. In ihrer zu Jahresanfang erschienenen Studie „Worldwide Digital Ad Spending 2023“ rechnen die Experten damit, dass das weltweite Spending für digitale Werbung im Zeitraum von 2022 bis 2026 um fast 50 Prozent auf mehr als 835 Milliarden US-Dollar zulegen wird. Ihr Anteil am gesamten Medienbudget wird sich der Prognose zufolge im gleichen Zeitraum um mehr als sieben Prozentpunkte auf knapp 73 Prozent erhöhen.

Adcore-Chef Omri Brill sieht für sein Unternehmen darin enormes Potenzial: „Unsere Marketing-Apps ermöglichen es Vermarktern unabhängig von ihrer Größe und ihres Geschäftsfokus, auf einfache und kostengünstige Weise neue Kunden zu gewinnen und ihre E-Commerce-Umsätze zu erhöhen.“ Ziel des Unternehmens ist es, zu einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich des E-Commerce-Werbemanagement aufzusteigen. Die Voraussetzungen dafür sieht Brill gegeben. Er verweist auf wichtige strategische Partnerschaften mit großen Internet-Konzernen wie Google, Facebook, Microsoft oder TikTok sowie auf die gesunde Finanzlage und die steigenden Cash-Bestände. „Ausreichend Liquidität ist für eine wachstumsstarke Technologiefirma wie Adcore gerade in diesen unruhigen Zeiten von besonderer Bedeutung“, betont Brill.