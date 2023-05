JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,30 auf 2,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrückgang der Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen sei wohl dem fehlenden Jahresausblick geschuldet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management der Fluggesellschaft sei indes für gut überlegte Aussagen zur Zukunft bekannt und die fundamentalen Aussichten erschienen positiv. Gowers erhöhte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) und liegt für 2023 nach eigener Aussage deutlich über der Konsensschätzung./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 17:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,496EUR gehandelt.



