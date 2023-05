Mit Escondida beherbergt Chile die größte Kupfermine der Welt. Allein dort bauen die Eigentümer BHP und Rio Tinto mehr als 1 Mio. Tonnen des roten Metalls pro Jahr ab. Bis 2027 soll die Produktion sogar um weitere 12 Prozent steigen.

Die Nachfrage nach Kupfer steigt drastisch an. In vielen Industrieländern steht die Modernisierung der Infrastruktur an. Hinzu kommt die Nachfrage aus dem Bereich der Elektroautos. Ein elektrisch betriebenes Fahrzeug benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie eines mit Verbrennungsmotor - und die Strominfrastruktur muss massiv ausgebaut werden. Analysten sagen voraus, dass der Bedarf bis zum Ende des Jahrzehnts um etwa ein Viertel steigen wird - von heute 24 Millionen Tonnen pro Jahr auf mehr als 32 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Die Welt braucht also acht "neue Escondidas".

Ob aus dem Llahuin P-Projekt eine neue Escondida wird, ist heute nicht bekannt. Tatsache ist jedoch, dass sich Southern Hemisphere Mining mit der Kupferlagerstätte ein vielversprechendes Projekt gesichert hat. Llahuin verfügt heute über eine Mineralressource von 169 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,4 % Kupferäquivalent. Mehr als 90 Prozent der Ressource fallen in die höhere Kategorie M&I. Hier sind keine weiteren Explorationsarbeiten erforderlich. Das Ziel des Unternehmens ist es jedoch, die Ressource auf 300 Millionen Tonnen Erz zu erhöhen, um dann eine Vormachbarkeitsstudie für das gesamte Projekt zu veröffentlichen.

Das Potenzial der Liegenschaft ist durch die bisherigen Explorationen noch nicht ausgeschöpft worden. Um das Ziel von 300 Millionen Tonnen zu erreichen, will Southern Hemisphere Mining weitere Explorationsziele auf dem Projekt verfolgen. Mit Cerro- Ferro und dem Southern Porphory-Porphyr wurden bereits zwei aussichtsreiche Gebiete identifiziert, die nun angebohrt werden sollen. Darüber hinaus nehmen die Kupfergehalte mit der Tiefe zu, und weitere Bohrungen in diesem Bereich könnten der Ressource für das Unternehmen zusätzliches Kupfer hinzufügen.