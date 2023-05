FP Markets wird bei den FAME Awards 2023 zum "Best CFD Broker in Africa" gekürt

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) erhält die

prestigeträchtige Auszeichnung " Best CFD Broker in Africa

(https://www.fpmarkets.com/) " bei den FAME Awards 2023, die im Rahmen des

Finance Magnates Africa Summit (FMAS23) verliehen werden .



FP Markets, ein führender australischer Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/)

- und CFD (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) -Broker, wurde bei

den prestigeträchtigen FAME Awards mit dem Preis "Best CFD Broker in Africa" für

2023 ausgezeichnet, was seine wachsende Präsenz auf dem afrikanischen CFD Markt

unterstreicht.





Das Event fand am 10. Mai 2023 im renommierten Sandton Convention Centre inJohannesburg, Südafrika, als Teil des Finance Magnates Africa Summit (FMAS23)statt und brachte einige der bekanntesten Namen des Finanzsektors zusammen, umExzellenz und Innovation in der Branche zu feiern.Dieser Erfolg ist die erste Auszeichnung von FP Markets in Afrika und die ersteAuszeichnung in 2023, nach einer beeindruckenden Reihe von Auszeichnungen in2022, darunter der "Best Global Forex Value Broker" für ein beispiellosesviertes Jahr in Folge und "Best Forex Broker in Europe". Die Auszeichnung fälltmit der behördlichen Genehmigung von FP Markets durch die südafrikanischeFinancial Sector Conduct Authority (FSCA) in 2022 zusammen und unterstreicht dieanhaltenden Bemühungen, ein außergewöhnliches Produkt- und Kundenerlebnis zubieten und einen starken regulatorischen Rahmen für seine internationalenAktivitäten aufrechtzuerhalten.Craig Allison, Chief Executive Officer von FP Markets, kommentierte die jüngsteAuszeichnung des Unternehmens: "Der Gewinn der Auszeichnung als Best CFD Brokerin Africa ist ein wichtiger Meilenstein für das Team. Es dient nicht nur alsunsere erste Auszeichnung auf dem afrikanischen Kontinent, sondern demonstriertauch unsere globale Reichweite auf dem Forex- und CFD-Markt. Dank unsererfortschrittlichen Technologie, der gleichbleibend engen Spreads und despreisgekrönten Kundensupports können wir unseren Kunden in dieser dynamischenRegion die höchste Servicequalität bieten. Diese Auszeichnung ist eineAnerkennung für die harte Arbeit unseres Teams, und wir freuen uns darauf,unsere Präsenz in Afrika auszubauen und unsere Position als bevorzugter CFDBroker für Trader auf der ganzen Welt zu festigen."FP Markets bietet über 10.000 Trading-Instrumente an und ermöglicht Tradern denZugang zu CFDs auf Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) , Indizes(https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) , Rohstoffe