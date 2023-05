Außenhandel mit China im 1. Quartal 2023 um 10,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken

WIESBADEN (ots) -



- China war mit einem Handelsvolumen von 64,7 Milliarden Euro Deutschlands

wichtigster Handelspartner, der Abstand zu den USA verringerte sich aber

deutlich

- 23,9 % weniger Kraftfahrzeugexporte nach China als im Vorjahresquartal

- 91,8 % der Importe von Seltenerdmetallen kamen aus China, 67,8 % der

Smartphones, 39,2 % der Lithium-Ionen-Akkus und 28,2 % der Elektroautos



Die Volksrepublik China war auch im 1. Quartal 2023 Deutschlands wichtigster

Handelspartner, allerdings ging das deutsche Außenhandelsvolumen (Wert der

Exporte und Importe) mit China gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,5 % auf 64,7

Milliarden Euro zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag

der Wert der mit China gehandelten Waren damit nur knapp über dem Volumen des

deutschen Außenhandels mit den Vereinigten Staaten, das im 1. Quartal 2023 bei

64,1 Milliarden Euro lag. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2022 hatte das

Außenhandelsvolumen mit China noch 72,4 Milliarden Euro betragen, während mit

den Vereinigten Staaten Waren im Wert von 54,6 Milliarden Euro gehandelt worden

waren.





Importüberschuss im Handel mit China bei 16,5 Milliarden EuroDie deutschen Exporte nach China sanken im 1. Quartal stärker als die Importevon dort: Während China vom Januar bis März 2023 mit deutschen Exporten in Höhevon 24,1 Milliarden Euro (-12,0 % gegenüber Januar bis März 2022) auf Rang 4 derwichtigsten deutschen Handelspartner lag, belegte China bei den Importen Rang 1.Insgesamt wurden Waren im Wert von 40,6 Milliarden Euro aus China nachDeutschland importiert, das waren 9,7 % weniger als im Vorjahresquartal. Damitwurden auch im 1. Quartal 2023 mehr Waren aus China nach Deutschland importiertals von Deutschland nach China exportiert. Der Importüberschuss lag im 1.Quartal 2023 bei 16,5 Milliarden Euro. Im 1. Quartal 2022 hatte derImportüberschuss noch 17,5 Milliarden Euro betragen.Kraftfahrzeugexporte sinken fast um ein Viertel, Maschinenexporte steigen leichtVon Deutschland nach China exportiert wurden im 1. Quartal 2023 hauptsächlichKraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 6,3 Milliarden Euro. Damit gingendiese Exporte gegenüber dem 1. Quartal 2022 um 23,9 % zurück. Auf den Plätzen 2und 3 der wichtigsten Exportgüter folgten Maschinen für 4,8 Milliarden Euro(+1,3 %) und Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse für3,2 Milliarden Euro (-2,9 %).Wichtigste Importgüter aus China waren im 1. Quartal 2023Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse im Wert von 12,6Milliarden Euro (-1,7 % zum Vorjahresquartal), gefolgt von elektrischenAusrüstungen im Wert von 7,6 Milliarden Euro (+22,1 %) und Maschinen für 3,0Milliarden Euro (-19,0 %).Anteil der importierten Elektroautos aus China steigt deutlichViele Produkte des täglichen Lebens, aber auch Waren für die Energiewende kommeninzwischen zu einem Großteil aus China. Wertmäßig kamen im 1. Quartal 2023 zumBeispiel 86,0 % der nach Deutschland importierten tragbaren Computer, 67,8 % derSmartphones und Telefone sowie 39,2 % der Lithium-Ionen-Akkus aus China. Zudemkamen 28,2 % der nach Deutschland importieren Personenkraftwagen mitElektromotor aus China. Im Vorjahresquartal hatte der Anteil noch bei 7,8 %gelegen.Aber nicht nur im Bereich der Endprodukte, sondern auch im Bereich der Rohstoffe ist China mit Abstand der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Bei den invielen Schlüsseltechnologien wie der Elektromobilität oder der Windkraftverwendeten Seltenerdmetallen kamen 91,8 % der Importe im 1. Quartal 2023 ausChina (1. Quartal 2022: 98,1 %).Weitere Informationen :Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel des Berichtsmonats März2023 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000) abrufbar.Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Toolzur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.