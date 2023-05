Francotyp-Postalia: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die Francotyp-Postalia Holding AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auch durch Sondereffekte wie etwa der Übernahme von Azolver den Umsatz und die Ergebniskennziffern deutlich gesteigert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage entwickele sich auch unter Ausklammerung der Sondereffekte das Geschäft in allen drei Geschäftsbereichen positiv. Dabei sei der Erfolg des im Frühjahr 2021 gestarteten Transformationsprogramms FUTURE@FP mittlerweile deutlich sichtbar. Im größten, cashflow-starken Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions solle die rückläufige Marktentwicklung bei Frankiersystemen mit komplementären Produkten und digitalen Lösungsangeboten überkompensiert werden. In dem durch Wettbewerbsdruck, niedrige Margen und rückläufige Briefvolumina geprägten Geschäftsbereich Mail Services sehe das Management Chancen in der zunehmenden Marktkonsolidierung. In dem noch kleinsten, aber potenzialträchtigsten Geschäftsbereich Digital Business Solutions will FP wolle das Unternehmen neue margenstarke Geschäftsfelder erschließen und so auch die Profitabilität auf Konzernebene steigern. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 6,60 Euro (zuvor: 6,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2023, 10:25 Uhr)



Die Francotyp-Postalia Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 3,48EUR gehandelt.