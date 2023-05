BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Diese seien "okay, aber nicht großartig", urteilte Analystin Claudia Gaspari in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Versicherer habe vor allem von höheren Zinsen profitiert, weshalb die Expertin mit einer verhaltenen Marktreaktion auf den Quartalsbericht rechnet./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 218

Kursziel alt: 218

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m