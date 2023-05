HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft BECHTLE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Bechtle auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analystin Nicole Winkler hob in einem am Freitag vorliegenden Nachklapp zum Quartalsbericht ihre Umsatzschätzung leicht an. Aufgrund weiteren Margendrucks bleibt ihre Ergebnisprognose aber unverändert./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 08:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 08:18 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

