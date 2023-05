Durchwachsene Quartalszahlen helfen Allianz knapp ins Plus

Die Zahlen "sind okay, aber nicht großartig", urteilte Analystin Claudia Gaspari von Barclays. Die Allianz habe im ersten Quartal vor allem von den gestiegenen Zinsen profitiert, weshalb sie bereits mit einer verhaltenen Marktreaktion gerechnet hatte. "Die nicht diskontierte Schadenquote in der Schaden- und Unfallversicherung zeigt immer noch eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr", konstatierte sie.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine durchwachsene Quartalsbilanz hat am Freitag die Aktien der Allianz in Zaum gehalten. Die Zahlen des Versicherers böten Stoff für Optimisten und Pessimisten, wie ein Händler sagte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer