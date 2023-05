DZ BANK stuft Knorr-Bremse auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 65 auf 78 Euro angehoben. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe einen guten Jahresauftakt hingelegt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutlich über Umsatz erzielte Auftragseingang erhöhe den Auftragsbestand weiter und verbessere die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung. Ein gewisser Ausgleich für eine mögliche Verlangsamung des Lkw-Geschäfts in der Europäischen Union oder in Nordamerika werde von der Erholung in China kommen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 10:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 10:32 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 66,68EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m