Nach OGH-Diesel-Urteil Rechtsanwalt prognostiziert Klagewelle in Österreich

Innsbruck (ots) - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat aktuell sein erstes

Grundsatzurteil im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen im Abgasskandal

veröffentlicht und sich in der Sache konsumentenfreundlich positioniert.

"Hunderttausende Österreicher können von dieser Entscheidung profitieren und nun

Entschädigungsansprüche durchsetzen. Fast acht Jahre nach dem Bekanntwerden des

Abgasskandals bahnt sich in Österreich eine regelrechte Klagewelle an" ,

prognostiziert der Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen gleichnamige Kanzlei

(http://www.ra-goldenstein.at/) über 50.000 deutsche und österreichische

Mandanten im Abgasskandal vertritt.



Diese Entscheidung wurde am Obersten Gerichtshof verkündet