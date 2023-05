BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Die steuerfreien Umsätze der europäischen Luxusgüterbranche hätten sich jüngst kräftig erholt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie erreichten mittlerweile vier Fünftel des Niveaus vom März 2019. Richemont habe derweil erheblich von der Erholung auf dem chinesischen Markt profitiert./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 22:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,89 % und einem Kurs von 161,3EUR gehandelt.