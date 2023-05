Vorstandswahl Verband Bildungsmedien e. V. Michaela Hueber und Jacob Kloepfer im Amt bestätigt / Martina Fiddrich neu berufen

Frankfurt am Main (ots) - Auf der 68. Mitgliederversammlung des Verband

Bildungsmedien e. V. am 11. Mai 2023 in Berlin wurden die Schatzmeisterin

Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Dr. Jacob Kloepfer (Verlag

Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) für weitere zwei Jahre im

Vorstand bestätigt.



Frank Thalhofer (Cornelsen Verlag GmbH) hat sein Amt vorzeitig niedergelegt. Für

die verbleibende Amtszeit von einem Jahr wurde Martina Fiddrich (Cornelsen

Verlag GmbH) neu in den Vorstand berufen.