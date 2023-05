Coway gibt Finanzergebnisse für Q1 FY2023 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - SEOUL, Südkorea, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -

Coway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company", gab heute die

Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.



"Coway konnte den Umsatz und das Betriebsergebnis im ersten Quartal stabil

halten", sagte Soon Tae Kim, Finanzvorstand von Coway. "Trotz der

Herausforderungen, die die weltweite wirtschaftliche Rezession mit sich bringt,

sind wir weiterhin bestrebt, ein stabiles Wachstum zu erzielen, indem wir

unseren Marktanteil auf dem globalen Markt ausbauen, innovative Produkte

einführen und strategisches Marketing betreiben."





Die von Coway gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:- Umsatz im ersten Quartal: 948,3 Milliarden KRW (+2,2 % im Vergleich zumVorjahr)- Betriebsgewinn im ersten Quartal: 175,6 Milliarden KRW (+1,7 % im Vergleichzum Vorjahr)* Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS-Erklärung(International Financial Reporting Standards) entnommen.Der Umsatz mit Haushaltsgeräten stieg auf 580,4 Milliarden KRW (+3,7 % gegenüberdem Vorjahr), was in erster Linie auf erfolgreiche neue Produkte wieWasserreiniger und die BEREX-Produktreihe (Bed & Relax) zurückzuführen ist,allen voran die Smart Mattress.Der Gesamtumsatz der ausländischen Tochtergesellschaften erreichte im erstenQuartal 336,4 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 1,2 % im Vergleich zumVorjahr entspricht. Insbesondere die wichtigsten wachstumsstarkenTochtergesellschaften in Malaysia und Thailand verzeichneten ein deutlichesUmsatzwachstum, wobei Malaysia 268,2 Milliarden KRW (+2,1 % gegenüber demVorjahr) und Thailand 21,9 Milliarden KRW (+29,8 % gegenüber dem Vorjahr)erreichten.Weitere Informationen über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf derWebseite des Unternehmens zu Investorenbeziehungen(http://www.cowayir.com/ir/Index) .Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, die "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und istein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Haushaltsgeräte, die das Lebender Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern,Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesund und komfortabel machen. Seit seinerGründung hat sich Coway durch intensive Forschung, Technik, Entwicklung undKundendienst zu einem führenden Unternehmen in der Branche für umweltfreundlicheHaushaltsgeräte entwickelt. Das Unternehmen hat mit seinen preisgekröntenProdukten, seinem Fachwissen im Bereich der häuslichen Krankenpflege, seinemunübertroffenen Marktanteil, seiner Kundenzufriedenheit und seinerMarkenbekanntheit bewiesen, dass es sich der Innovation verschrieben hat. Cowaysetzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktliniendiversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China,Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs inKorea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com/ .