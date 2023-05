KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Hessische Landeslabore in Kassel bereit

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt Finanzierungsmittel für eine

Bauzwischenfinanzierung für zwei hochmoderne Laborgebäude für das Bundesland

Hessen in Kassel zur Verfügung. Nutzer werden der Landesbetrieb Hessisches

Landeslabor (LHL), das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

(HLNUG) sowie das Dezernat 56 - Fachzentrum für Produktsicherheit und

Gefahrstoffe des Regierungspräsidiums Kassel sein und 250 Menschen beschäftigen.

Die bisherigen Standorte der drei Institutionen werden künftig an einem Standort

in den beiden Neubauten zusammengelegt.



Das Projektvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich, mit einer geplanten

Bauzeit für beide Gebäude von ca. sechs Jahren. Das Land Hessen hat die

Projektverträge mit dem privaten Partner Hochtief Labore Kassel GmbH

geschlossen.