BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Während das Automobilgeschäft mittlerweile auf dem richtigen Weg sei, zeichneten sich in der Reifensparte Schwierigkeiten ab, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzteres dürfte weiterhin auf die Stimmung drücken./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 21:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 66,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m