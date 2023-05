Portugal und Spanien lancieren mit vereinten Kräften eine Kampagne zur Bewerbung der Nachhaltigkeit und Qualität der europäischen Mandel

Madrid (ots) -



- Pere Ferré, Präsident des spanischen Verbands SAB-Almendrave, und Albino

Bento, Präsident des portugiesischen Centro Nacional de Competências dos

Frutos Secos, präsentierten in Albacete diese neuartige Initiative, die den

Sektor sowohl innerhalb als auch außerhalb der Iberischen Halbinsel ankurbeln

soll

- Das iberische Produkt will seine Position als die umweltfreundlichste Option

unter den Fachleuten und Verbrauchern Frankreichs, Portugals, Spaniens und

Deutschlands festigen



Sie ist ein wahres Aushängeschild der Iberischen Halbinsel. Eines dieser

Agrarprodukte, die nicht ein Land, sondern gleich zwei ausmachen. Die Rede ist

von der europäischen Mandel - der Nuss, die Portugal und Spanien

zusammengebracht hat, um ihre enorme Qualität und die Nachhaltigkeit ihres

Anbaus im Rahmen einer dreijährigen Kampagne hervorzuheben, die prägend für die

Zukunft des Sektors sein wird.





Neben der EU wird sie von den Industrieverbänden beider Ländern unterstützt:SAB-Almendrave und Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS). Sierichtet sich an vier ihrer wichtigsten europäischen Märkte: Deutschland (einwichtiger Standort für die Herstellung von Mandelschokolade) und Frankreich (dergrößte Verbraucher von Mandelmehl), sowie Portugal und Spanien selbst. Zusammensind sie nicht nur der zweitgrößte Mandelproduzent und der zweitgrößte Exporteurder Welt, sondern haben auch mit die höchsten Pro-Kopf-Verbrauchszahlen derWelt.Die Präsidenten der beiden Verbände, Pere Ferré (SAB-Almendrave) und AlbinoBento (CNCFS), haben ihre wichtigsten Handlungsstrategien in einerhalböffentlichen Veranstaltung vorgestellt, die im Casino Primitivo in Albaceteim Rahmen des VIII. Mandel- und Haselnusskongresses stattfand und an der diePresse aus den vier Ländern per Videokonferenz teilnahm.Beide hoben die Merkmale hervor, die dieses Produkt nicht nur zu einergastronomischen, sondern auch ökologischen Kostbarkeit machen. "Die europäischeMandel ist das perfekte Beispiel für umweltfreundliche Landwirtschaft", wie PereFerré, Präsident von SAB-Almendrave, betonte. "Sie geht verantwortungsvoll mitWasser um, denn 85 % der Farmen werden durch Regenwasser gespeist und diebewässerten Farmen entscheiden sich zunehmend für eine bedarfsgerechteBewässerung. Die fast 800.000 Hektar dieser Bäume auf der Halbinsel binden einegroße Menge an Kohlenstoff und tragen so entscheidend zur Bekämpfung desKlimawandels bei, dienen als natürlicher Brandschutz und wirken der Bodenerosion