Die MHP Hotel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 1,120EUR gehandelt.

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.05.2023 um 12:30 Uhr fertiggestellt und am 12.05.2023 um 12:45 Uhr veröffentlicht.

Auch für den weiteren Jahresverlauf zeige sich MHP sehr zuversichtlich und berichte von einer anhaltend hohen Nachfrage. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Umsatzschätzung der Analysten für das Gesamtjahr 2023 (133 Mio. Euro) als zu vorsichtig erweisen. Sie haben auf eine Anhebung aber zunächst noch verzichtet und wollen die am 17. Mai anstehende Veröffentlichung des ersten Konzernabschlusses zum Anlass nehmen, ihr Modell umfassend zu aktualisieren.

Die operative Dynamik bei MHP Hotel sei laut SMC-Research weiterhin ungebrochen. Nach der Umsatzverdreifachung auf knapp 105 Mio. Euro im letzten Jahr seien die Erlöse des ersten Quartals ebenfalls fast verdreifacht worden, von 9,3 auf 26,6 Mio. Euro. Der starke Zuwachs sei teilweise noch der von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie belasteten Vergleichsbasis aus Q1 2022 geschuldet, doch er spiegele auch das Wachstum der Zimmerzahl und die höheren Durchschnittspreise wider. Obwohl die Auslastung in den ersten drei Monaten noch nicht ganz das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit erreicht habe, habe der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar), die zentrale Performance-Kennziffer, bereits über dem Niveau aus Q1 2019 gelegen.

Die operative Dynamik der MHP Hotel AG ist nach Darstellung von SMC-Research weiter ungebrochen. Nach einer Umsatzverdreifachung im letzten Jahr und einem Wachstum in ähnlicher Größenordnung in den ersten drei Monaten 2023 erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski auch für die kommenden Monate starke Zuwächse. Großes Potenzial sieht SMC-Research auch für die MHP-Aktie, welche derzeit nach Einschätzung der Analysten sehr deutlich unter ihrem fairen Wert notiert.

MHP Hotel: Umsatz in Q1 verdreifacht

