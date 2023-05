RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien nach Quartalszahlen von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Düngerhersteller sollte das Schlimmste hinter sich haben, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig bleibt er dank unterstützender Fundamentaldaten optimistisch. Nutrien sei zudem günstig bewertet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 23:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 23:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 56,90EUR gehandelt.