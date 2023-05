Juggernaut beantragt den Abschluss der Finanzierung in Höhe von 3.040.000 Dollar mit einer strategischen Investition durch Crescat Capital (19,70%ige Beteiligung)

Vancouver, British Columbia – 12. Mai 2023 / IRW-Press / – Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“) freut sich bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Finanzierung“) im Wert von bis zu 3 Millionen Dollar auf großes Interesse bei strategischen Institutionen, Branchenexperten und UHNWI-Investoren gestoßen ist, weshalb die Finanzierung überzeichnet war. Die Finanzierung wurde auf 3.040.000 Dollar begrenzt und das Unternehmen hat bei der TSXV Exchange (die „Börse“) die Unterlagen zur Genehmigung des Abschlusses der Finanzierung eingereicht.

Dr. Hennigh sagte: „Wir freuen uns, dass Juggernaut mit den Bohrungen bei Midas und Empire fortfährt. Angesichts der Beschaffenheit der Ziele, die möglicherweise hochgradig und umfassend sind, sowie des jüngsten positiven Trends im Rohstoffsektor wird Juggernaut in diesem Jahr eine der aufregendsten Explorationsgeschichten in British Columbia sein. Nachdem ich die Bohrpläne geprüft habe, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie in dieser Saison zwei bemerkenswerte Entdeckungen verzeichnen könnten.“

Dr. Quinton Hennigh hat die Rolle eines speziellen technischen Beraters des Unternehmens übernommen. Er ist der technische Berater für alle Gold- und Silber-Bergbauinvestitionen von Crescat. Dr. Hennigh ist ein weltweit anerkannter Explorationsgeologe mit einer Erfahrung von über 30 Jahren, unter anderem bei den großen Goldabbauunternehmen Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining.

Crescat Capital LLC („Crescat“) hat eine strategische Investition getätigt, die eine Beteiligung von 19,70 % am Unternehmen nach der Finanzierung auf partiell verwässerter Basis darstellt. Juggernaut begrüßt diese strategische Investition von Crescat Capital und die technische Unterstützung von Dr. Quinton Hennigh. Die Projekte von Juggernaut stoßen weiterhin auf starkes Interesse und erfahren die Unterstützung gleichermaßen seitens führender Institutionen wie Bergbauunternehmen, was die Qualität der drei vollständig genehmigten, zu 100 % kontrollierten und bohrbereiten Projekte des Unternehmens bestätigt, die sich in einem erstklassigen geologischen Terran im Nordwesten von British Columbia und im Goldenen Dreieck befinden.