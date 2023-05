Wirtschaft Geteiltes Echo auf Habecks Industriestrompreis

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Konzept von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Industriestrompreis in Deutschland für mehrere Jahre auf sechs Cent je Kilowattstunde zu begrenzen, trifft unter Wissenschaftlern und Firmenchefs auf gespaltene Meinungen. "Angesichts der kritischen Versorgungslage in vielen Bereichen kommt es darauf an, die Grundstoffindustrie im Land zu halten und nicht in neue Abhängigkeiten zu geraten", sagte Philipp Schlüter, Chef des größten deutschen Aluminiumherstellers Trimet, dem "Spiegel".



Die IG Metall warnt vor möglichen Folgeeffekten der Krise in der Grundstoffindustrie: "Verlieren wir diese Branchen, verlieren wir bald auch andere", so Heiko Reese, Leiter des Stahlbüros der Gewerkschaft. Auch der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum plädiert dafür, nennenswerte Teile der Stahl- und Chemieindustrie in Deutschland zu erhalten. Andernfalls wäre "das weltweit einzigartige Netzwerk von Industrien aller Wertschöpfungsstufen gefährdet, auf dem das deutsche Geschäftsmodell gegründet ist".