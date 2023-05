Auszeichnung Kaufland Fleischwaren erhält Bundesehrenpreis in Gold (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Kaufland Fleischwaren ist erneut mit dem Bundesehrenpreis

ausgezeichnet worden. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Qualitätsauszeichnung

der deutschen Ernährungswirtschaft. Kaufland Fleischwaren erhält den

Bundesehrenpreis nun zum 20. Mal in Folge und damit in Gold. Cem Özdemir,

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, überreichte den Vertretern von

Kaufland die goldene Medaille im Rahmen einer Feierstunde in Berlin.



"Die Wertschätzung für diejenigen, die dafür sorgen, dass wir täglich Essen auf

unseren Tellern haben, kann nicht groß genug sein. Mit den Bundesehrenpreisen

würdigen wir die Erfahrung, das Fachwissen und die Leistung der Menschen in der

deutschen Lebensmittelbranche, die dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel von

außerordentlich hoher Qualität sind", sagt Cem Özdemir gegenüber der DLG.