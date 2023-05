HPI-Juristin Für Whistleblower schnell interne Meldekanäle einrichten

Potsdam (ots) - Nach Verabschiedung und Inkrafttreten des

Hinweisgeberschutzgesetzes müssen die betroffenen Unternehmen und Behörden

schnell adäquate interne Meldesysteme für so genannte Whistleblower einrichten,

um empfindliche Geldstrafen zu vermeiden. Darauf hat Dr. Ina Haarhoff,

Justiziarin des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) hingewiesen. Die Juristin bietet

auf der Lernplattform openHPI gerade den kostenlosen Onlinekurs "Compliance

Management: Die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie" an. Teilnehmen können

alle Interessierten unter https://open.hpi.de/courses/compliance2023 .



Nach Haarhofs Angaben können entsprechende Geldstrafen bis zu 50.000 Euro, in

einigen Fällen sogar bis zu 500.000 Euro betragen. Wie die Expertin betonte,

wurde die umstrittene Pflicht zur Einrichtung von Kanälen für anonyme Meldungen

zuletzt doch noch aus dem Gesetz entfernt. "Vor allem die Entscheidung, welche

Person idealerweise die Aufgabe solcher Meldestellen wahrnehmen soll, dürfte

viele mittelgroße Unternehmen vor eine große Herausforderung stellen", betonte

die Expertin, die in ihrem Kurs auf diese Problematik eingeht.