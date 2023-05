GR Silver Mining: Analysten von Beacon setzen Kursziel kräftig hoch!

GR Silver Mining (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) hat erst jüngst eine neue Ressourceschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Dabei konnten die Kanadier die Ressource insgesamt auf rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent vergrößern, wie aus dem technischen Bericht hervorgeht. Davon befinden sich 85 Mio. Unzen Silberäquivalet in der Kategorie „indicated“ (angedeutete Mineralressource) und 49 Mio. Unzen in der Kategorie „inferred“ (vermuteten Mineralressource).

Analysten sehen Chancen auf einen Versiebenfacher!

Nun haben die Analysten von Beacon Securities die Ressourcenschätzung in ihr Analysemodell eingearbeitet. Dabei konzentrieren sie sich weiterhin auf den reinen Silber- und Goldanteil, der etwa 94 Mio. Unzen ausmacht. Beacon sieht eine deutliche Unterbewertung des Unternehmens. Auf dem aktuellen Niveau werde GR Silver Mining mit gerade einmal 0,13 US$ je Unze bewertet. Unternehmen aus der Peer Group kommen auf Bewertungen von 0,35 US$ (Southern Silver Exploration) bis 1,30 US$ je Unze (Defiance Silver). Dementsprechend bestehe hier erhebliches Nachholpotenzial für die Aktie. Das Kursziel von Beacon lautet 0,75 CAD, was mehr als dem Siebenfachen des aktuellen Aktienkurses entspricht.

GR Silver Mining kündigte unterdessen an, die Exploration auf dem Projekt mit einem insgesamt 12.500 Meter umfassenden Bohrprogramm fortzusetzen. Neben infill-Bohrungen auf San Marcial werde man sich vor allem auf die vielversprechenden, neu entdeckten Gebiete nahe der sogenannten SE Area konzentrieren.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,09 CAD | 0,06 Euro

Aktienzahl: 334.819.258 (voll verwässert)

Börsenwert: ca. 30 Mio. CAD

davon 63.025.295 Warrants (Durchschnittspreis 0,32 CAD) und 10.014.157 Option (Durchschnittspreis 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (8,2%), Management & Insider (6,4%)

Das könnte Sie auch interessieren: