DAX vor nächster Seitwärts-Woche

Der Deutsche Aktienindex pendelt weiter – mal munter, mal müde – zwischen 15.700 und 16.000 Punkten hin und her. Was im Tagesgeschäft sehr besorgniserregend aussieht und definitiv auf Unsicherheit schließen lässt, ist in der Endabrechnung bisher nur ein Abtasten der Marktkräfte. Es bahnt sich zwar eine Entscheidung an, die jedoch Geduld erfordert. Diese würde entweder den bullischen Ausbruch über 16.000 Punkte erzwingen oder aber den bärischen Bruch der Unterstützung bei 15.700 Punkten nach unten herbeiführen. Dazwischen dürfen sich die Akteure nach Lust und Laune austoben.



Die Gretchenfrage ist damit auch, ob der DAX dem US-Technologieindex Nasdaq folgt, der in dieser Woche neue Jahreshochs erreichte. Auf der anderen Seite lässt sich aber nicht verschweigen, dass der Dow Jones weiterhin deutlich darunter liegt. Zumindest ging es in dieser Woche mit den Inflationsdaten in den USA in die richtige Richtung, sodass eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank immer wahrscheinlicher wird.



Keine Nachrichten sind heute in der Frage der US-Schuldenobergrenze zu erwarten. Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben ihr für heute angesetztes Treffen verschoben. Die Verschiebung ist jedoch nicht per se negativ zu werten, da sie signalisiert, dass die Gespräche auf unteren Ebenen Fortschritte gemacht haben könnten und derzeit noch Details geklärt werden. Man darf gespannt sein, ob sich hier in der nächsten Woche etwas Neues ergibt.