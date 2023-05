Gedenken an die Opfer nach Schüssen im Mercedes-Werk

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Nach den tödlichen Schüssen bei Mercedes soll es am Montag eine Schweigeminute in dem Werk in Sindelfingen bei Stuttgart geben. "Mitarbeitende anderer Standorte sind dazu eingeladen, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls innezuhalten", teilte ein Konzernsprecher am Freitag mit. Für die betroffenen Beschäftigten werde es ferner jeweils vor Produktionsbeginn eine eigene Gedenk- und Informationsveranstaltung geben.

Bereits am Donnerstag seien am Standort Kränze zum Gedenken an die Opfer niedergelegt und ein Ort der Anteilnahme geschaffen worden. Zugleich bietet das Unternehmen Notfallseelsorge für psychosoziale Nachsorge der Mitarbeitenden an.