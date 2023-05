DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Treffen mit dem Chef Bernd Montag und dem Finanzchef Jochen Schmitz auf "Buy" belassen. Beide Manager hätten auf ein weiter anwachsendes Auftragsbuch verwiesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge ließen die erlösten Umsätze hinter sich. Angesichts des starken Auftragswachstums seien die Manager mit Blick auf die zukünftigen Umsätze entsprechend zuversichtlich, so Friedrichs. Auf eine Klippe steuere das Unternehmen bei den Orders nicht zu. Der Experte beließ das Kursziel bei 64 Euro./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 06:54 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 53,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m