MÜNCHEN - Höhere Preise im Schaden- und Unfallgeschäft haben dem Versicherer Allianz zum Start ins Jahr einen überraschend starken Gewinnsprung beschert. Im ersten Quartal erzielte der Münchner Dax-Konzern einen operativen Gewinn von gut 3,7 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Der Vorstand um Allianz-Chef Oliver Bäte sieht den Konzern nach Angaben von Freitag damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro zu erreichen. Unter dem Strich vervierfachte sich der Gewinn zum Jahresstart sogar. Das lag jedoch an einer Milliardenbelastung vor einem Jahr. Auch diesmal gab es einen Wermutstropfen.

WOLFSBURG - Die Auslieferungszahlen von Volkswagen haben sich im April weiter erholt. In nahezu allen Märkten übergab der Konzern deutlich mehr Autos an seine Kunden - insbesondere im wichtigen chinesischen Markt. Dort wurde im April mehr als jedes dritte Auto des Konzerns ausgeliefert. Lediglich im restlichen Teil der Asien-Pazifik-Region gab es ein kleines Minus. Insgesamt stiegen die Auslieferungen des VW-Konzerns um fast 40 Prozent auf 720 200 Fahrzeuge, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Und auch die einzelnen Marken schnitten fast durch die Bank besser ab als ein Jahr zuvor. Lediglich bei Lamborgini und Bentley, sowie den zu Traton gehörenden schweren Nutzfahrzeugen der Marke VW, gingen die Zahlen zurück.

ROUNDUP 3: Eisenbahn-Gewerkschaft hält an 50-Stunden-Warnstreik fest

BERLIN - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik auf der Schiene ab Sonntagabend fest. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Damit sind die Beschäftigten weiterhin aufgerufen, von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, die Arbeit niederzulegen und so den Bahnbetrieb lahmzulegen. Die DB hatte bereits am Donnerstag angekündigt, dass im Streikfall für diesen Zeitraum der komplette Fernverkehr eingestellt werde, auch die Regionalzüge werden voraussichtlich fast alle ausfallen.

ROUNDUP: Nordex kämpft weiter mit der Profitabilität - Prognose bestätigt

HAMBURG - Der hohe Bestand an alten Projekten hat den Windturbinen-Hersteller Nordex zum Jahresauftakt anhaltend belastet. Die Branche leidet bereits seit vielen Monaten unter Lieferkettenproblemen und hohen Kosten und muss momentan viele unrentable Aufträge abarbeiten, bei denen die Ausgaben nicht ausreichend an die Kunden weitergegeben werden können. Zwar installierte Nordex im ersten Quartal mehr Windenergieanlagen und leistungsstärkere Turbinen, die Profitabilität verbesserte sich aber trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs kaum. Nordex-Chef Jose Luis Blanco sprach laut Mitteilung vom Freitag von einem erwartungsgemäßen Start ins Jahr. Analysten und Anleger waren jedoch enttäuscht.

Richemont wächst und erzielt wegen Abschreiber weniger Gewinn

GENF - Das Geschäft mit teuren Uhren und Schmuck boomt und davon profitiert auch der Luxusgüterkonzern Richemont . Der wuchs in dem im März beendeten Geschäftsjahr 2022/23 stark. Allerdings lastete eine Abschreibung von 3,4 Milliarden Euro aufs Onlinegeschäft, das an den britischen Onlinehändler Farfetch abgegeben wird, auf dem Ergebnis - allerdings kam das nicht unerwartet.

ROUNDUP: Vitesco schreibt wieder Verlust - Gewinnmitnahmen belasten Aktie

REGENSBURG - Der Autozulieferer Vitesco ist zum Jahresauftakt wegen hoher Kosten für seinen Umbau in die roten Zahlen gerutscht. Konzernchef Andreas Wolf sieht sein Unternehmen, das sich seit der Abspaltung von Continental vor zwei Jahren auf die Elektromobilität konzentriert, jedoch auf dem richtigen Weg. "Die E-Mobilität ist ein weltweiter Megatrend. Auf allen relevanten Märkten verzeichnet der Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen ein enormes Wachstum", sagte er am Freitag in Regensburg. Um ihre Jahresziele zu erreichen, wollen die Bayern die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weitergeben. An der Börse rutschte die Vitesco-Aktie jedoch ab.

ROUNDUP: Metro steigert Umsatz und verringert Verlust



DÜSSELDORF - Der Großhandelskonzern Metro ist im zweiten Geschäftsquartal weiter gewachsen. Das Betriebsergebnis ging jedoch zurück. Zudem verzeichnete Metro unter dem Strich erneut Verluste, auch wenn diese niedriger ausfielen als im Vorjahr. Vorstandschef Steffen Greubel sieht sein Unternehmen auf Kurs. Die operative Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) wurde bestätigt.

Societe Generale mit schwachem Aktiengeschäft - Gewinn steigt trotzdem leicht

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat im ersten Quartal dank einer deutlich reduzierten Vorsorge für Kreditausfälle mehr verdient. In den Monaten Januar bis März sei der Überschuss im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 868 Millionen Euro gestiegen, teilte die Bank am Freitag in Paris mit. Anders als viele andere große Geldhäuser profitierte die SocGen damit nicht so stark vom Anstieg der Zinsen. Schuld daran war das schwache Aktiengeschäft. Dort gingen die Erträge im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahresquartal zurück.

Energiekontor bestätigt Jahresprognose - Sieht weiter Marktunsicherheiten

BREMEN - Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses von 10 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sei weiterhin erreichbar, hieß es in dem am Freitag in Bremen vorgelegten Bericht zum ersten Quartal. 2022 belief sich das Vorsteuerergebnis auf 62,9 Millionen Euro. Bislang befänden sich alle Bau- und Verkaufsprojekte im Plan, hieß es weiter. Allerdings warnte das Management auch vor Marktunsicherheiten und Herausforderungen, wie gestiegenen Investitionskosten, die aber auf eine höhere Nachfrage träfen. Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht.

ROUNDUP 2: Northvolt treibt Bau von Batteriefabrik in Schleswig-Holstein voran

KIEL/BERLIN - Der schwedische Konzern Northvolt treibt den Bau einer milliardenschweren Batteriezellfabrik für Elektroautos in Schleswig-Holstein voran. Die Förderung der Ansiedlung durch den Staat stehe noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die EU-Kommission, teilten Bundeswirtschaftsministerium, Landesregierung und Northvolt am Freitag mit.

ROUNDUP 2: Twitter bekommt neue Chefin - Musk will im Juni übergeben

SAN FRANCISCO - Tech-Milliardär Elon Musk will nach einem chaotischen halben Jahr bald den Chefposten bei Twitter aufgeben. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, kündigte Musk in einem Tweet an. Einen Namen nannte Musk zunächst nicht. Laut Berichten soll es Linda Yaccarino werden, die Anzeigenchefin des Medienkonzerns NBCUniversal. Auf sie käme die Aufgabe zu, das Verhältnis zu Twitters Werbekunden zu kitten, das durch Musks zum Teil erratische Führung Schaden genommen hat. Er selbst will sich künftig als Technikchef um Produkte und Software kümmern. Offen ist allerdings, wie viel Handlungsfreiheit die neue Top-Managerin neben Musk bekommen kann.

