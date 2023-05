"Smart Meter Schlüsselelement der Energiewende"- Gero Lücking, Head of Smart Metering bei Techem, zur Verabschiedung des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Digitalisierung des Gebäudebestands ist ein zentrales

Element der Energiewende. Intelligente Messsysteme, sogenannte Smart Meter,

leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Als Teil der digitalen Infrastruktur

schaffen sie die Grundlage für ein weitgehend klimaneutrales und auf

Sektorenkopplung optimiertes Energiesystem. Smart Meter liefern die notwendigen

Informationen, um schwankende Erzeugung mit den Verbräuchen von beispielsweise

Wärmepumpen in Einklang zu bringen und diese besser in das Stromnetz integrieren

zu können. Smart Meter etablieren erneuerbare Energien in der Breite.



Mit der heutigen Verabschiedung des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung

der Energiewende (GNDEW) durch den Bundesrat, hat dieser nun den Weg für einen

beschleunigten und dringend benötigten Rollout dieser intelligenten Messsysteme

frei gemacht. Hierzu Gero Lücking, Head of Smart Metering bei Techem: