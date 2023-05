Bis Anfang April beeindruckte Rheinmetall zunächst mit einer fulminanten Kursrally. Im Bereich von 280 Euro wurde die Luft dann aber dünn.

Nach einer Konsolidierung versuchte die Aktie des Rüstungskonzerns, die Rally noch einmal in Schwung zu bringen, scheiterte aber erneut an der Marke von 280 Euro. Wieder setzten Gewinnmitnahmen ein…

Die Spannung steigt. Bläst Rheinmetall noch einmal zum Angriff oder tritt die Aktie nun in eine ausgedehntere Korrekturphase ein?



Der obere Chart verdeutlicht die aktuelle Situation. Im Bereich von 280 Euro sitzt der Deckel fest. Rücksetzer blieben zuletzt auf knapp 260 Euro begrenzt. Die aktuelle Kursbewegung der Rheinmetall-Aktie gleicht allerdings einem Drahtseilakt.

Bislang gelingt es Rheinmetall, die Zone um 260 Euro zu verteidigen und so die Chance auf eine rasche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu wahren. Sollte es allerdings darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 240 Euro drohen.

Kurzum. Rheinmetall durchläuft eine spannende Phase. Trotz Konsolidierung sind weiterhin Chancen auf der Oberseite gegeben. Allerdings würde erst ein Ausbruch über die 280 Euro das entsprechende Signal liefern. Auf der Unterseite ist Vorsicht geboten, sollte es für Rheinmetall unter die 260 Euro gehen.