Aktuell ist das Unternehmen mit knapp 2,7 Milliarden Euro bewertet. Größter Aktionär ist der spanische Bau- und Immobilienkonzern Acciona, der fast die Hälfte der Anteile hält. Acciona hatte vor einigen Jahren sein Windanlagengeschäft an Nordex verkauft und hält seitdem Anteile. Da der spanische Großaktionär immer wieder Geld zuschießen muss oder Kredite in Aktien umwandelte, stieg der Anteil peu à peu an./edh/ngu/zb

Nordex wurde 2001 kurz vor dem Zusammenbruch der Dotcom-Blase an die Börse gebracht und hat eine bewegte Kapitalmarkthistorie hinter sich. Nach einem Höhenflug zu Beginn, in dem der Kurs bis auf um Kapitalmaßnahmen bereinigtes Hoch von rund 97 Euro gestiegen war, folge der Absturz bis auf fast einen Euro im Jahr 2004. Seitdem ging es mit zum teils heftigen Ausschlägen unter dem Strich wieder deutlich nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Freitag ihre Anfangsverluste am Nachmittag wettgemacht und sind deutlich ins Plus gesprungen. Zuletzt notierten sie 6,7 Prozent höher bei 11,43 Euro und standen damit an der Spitze des MDax , der zeitgleich um rund 0,3 Prozent zulegte. Dies ist der höchste Stand seit Mitte April. Im frühen Handel waren die Papiere aufgrund eines weiterhin verlustreichen Geschäfts des Windkraftanlagenbauers um bis zu 5,6 Prozent abgesackt.

AKTIE IM FOKUS Nordex drehen deutlich ins Plus an MDax-Spitze

