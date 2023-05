Die Zusammenarbeit von China Mobile und Huawei gewinnt den "The Operator Award" auf der FutureNet World 2023

LONDON, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Auf der FutureNet World 2023, die vom 3. bis 4. Mai in London stattfand, wurde die Zusammenarbeit zwischen China Mobile und Huawei und deren "Digitale Zwillingslösungen für autonome Netzwerke" mit dem Operator Award ausgezeichnet, der einzigartigen Auszeichnung, die von der FutureNet World an vorbildliche Betreiber vergeben wird.

In den letzten Jahren haben China Mobile und Huawei in einer gemeinsamen Partnerschaft die Entwicklung von hochentwickelten autonomen Netzen (AN) auf der Grundlage des Konzepts des digitalen Zwillings erforscht und verschiedene Pilotprojekte durchgeführt, die zu zahlreichen innovativen Erfolgen geführt haben.

Computing Force Network (CFN)

Herkömmliche Lösungen sind nicht in der Lage, gleichzeitig angemessene Rechenressourcen und das optimale Netzwerk zu finden. Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben China Mobile und Huawei gemeinsam die OTN-Transportkapazitätskarte in vielen Provinzen Chinas, einschließlich Guangdong, bereitgestellt. Diese innovative Lösung wird zur Visualisierung einer kombinierten Netzwerk- und Rechentopologie verwendet und ermöglicht die Online-Evaluierung der Transportkapazität und die Empfehlung eines optimalen Netzwerks mit Rechenknoten, die ausreichende Rechenressourcen bieten. Darüber hinaus werden standardmäßige Northbound-Schnittstellen verwendet, um schnelle Entscheidungen treffen zu können und eine agile Servicebereitstellung zu ermöglichen. All dies hat die Bereitstellungsdauer von mehreren Tagen auf 30 Minuten drastisch verkürzt und gleichzeitig die Nutzung von Rechenressourcen um 17% verbessert.

Umstellung des Cloud-Kernnetzes auf Disaster Recovery (DR)

Herkömmliche Lösungen sind stark von manuellen Operationen abhängig, was zu längeren DR-Evaluierungszeiträumen führt. Darüber hinaus fehlt es diesen Lösungen an der Fähigkeit, den DR-Prozess visuell darzustellen. Um diese Nachteile zu überwinden, haben China Mobile und Huawei gemeinsam in vielen Provinzen Chinas, darunter Zhejiang und Henan, intelligente DR-Assistenztechnologien eingesetzt, um eine automatische DR-Simulation und -Evaluierung auf der Grundlage digitaler Zwillings-Netzwerke zu implementieren. Diese Technologien haben die Evaluierungszeit von einer Woche auf 10 Minuten erheblich reduziert. Sie bieten außerdem eine umfassende und visuelle Darstellung des gesamten DR-Prozesses und erleichtern so deren Automatisierung. China Mobile hat mit diesen Technologien mehr als 10 DR-Übungen mit Millionen von Nutzern durchgeführt.

China Mobile setzt sich weiterhin dafür ein, seine Zusammenarbeit mit Huawei zu verstärken, mit dem gemeinsamen Ziel, innovativere AN-Praktiken einzuführen und High-Level-AN-Fähigkeiten weiter zu erforschen, einschließlich Servicesimulation, KI-Schulung, Sicherheitssimulation und Netzwerkoptimierung, indem es das Potential digitaler Zwillinge ausschöpft und die Entwicklung hin zu L4 bis 2025 voranzutreiben, um eine Vielzahl von Branchen zu unterstützen und die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.

