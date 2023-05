DAX hinkt mal wieder der Wall Street hinterher

Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern um die Schuldenobergrenze in den USA dürfte an den Weltbörsen wohl zu einem Kursrutsch ungeahnten Ausmaßes führen. Denn obgleich hier und da vielleicht etwas Nervosität vor dem nächsten Treffen vorhanden sein dürfte, alles in allem rechnet wohl nahezu jeder an der Börse auch dieses Mal mit einem am Ende doch positiven Ausgang, wenn auch in allerletzter Minute. Die heutigen Gespräche müssen also nicht die letzten sein, was die Börse aber durchaus bereits einkalkuliert hat.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.