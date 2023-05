Herausgekommen sind aber bislang nur KI-Antworten wie: "Als KI-Modell kann ich keine spezifischen Marktanalysen durchführen oder auf aktuelle Finanznachrichten zugreifen, um eine mögliche Chart-Formation zu identifizieren, die den Kursanstieg von AMD-Aktien in der vergangenen Woche beeinflusst haben könnte", so zum Beispiel ChatGPT. Als Trader bin ich bei der " Aktie der Woche " von Lars Wißler zurzeit wohl besser aufgehoben.

Lars Wißler schrieb mir heute augenzwinkernd: "Hast Du auch noch Holz für andere Erfolgsmeldungen? So langsam gehen mir die Ideen aus!" In der Tat häufen sich die Erfolgsmeldungen bei Wißlers Börsendienst "Aktie der Woche" . Das freut uns in der Redaktion natürlich sehr, wenn wir Dauer-Erfolge unserer Analysten hier vorstellen dürfen. Unterstützt von künstlicher Intelligenz (KI) wählt der " Aktie der Woche "-Chef in jeder Woche aus mehr als 20.000 Aktien eine neue Aktie aus. Wir haben eine Reihe von frei zugänglichen KI-Modellen befragt, ob die Auswahl der AMD-Aktie von Lars nachvollziehbar sei.

Lesen Sie auch



Und was meint Lars zum Erfolg seiner dieswöchigen Auswahl? "AMD schrammt derzeit immer noch knapp am Take-Profit vorbei. Während sich die AMD-Aktien in dieser Woche stark präsentieren, hängen andere Teile des Semiconductor Indexes stark hinterher. Insgesamt kommt der Sektor diese Woche nicht vom Fleck und die Schwäche von Micron hat gestern leider ein weiteres Mal verhindert, dass die letzten Cent zum Take Profit bei 91 Euro erreicht werden. Das Hoch lag diese Woche mit 90,92 Euro bisher denkbar knapp acht Cent unterhalb des finalen Ziels. Trotzdem freuen wir uns natürlich aktuell über unser Plus von aktuell 9,95 Prozent, nachdem wir am Montagmorgen zur Eröffnung bei 80,89 Euro eingestiegen sind", kommentiert Lars Wißler seinen "Aktie der Woche"-Erfolg.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Tipp aus derr Redaktion: Lars Wißler verrät in seinem neuen Report "Die 200 Prozent Chancen" fünf Top-Werte für Ihr Depot! Wißler schreibt in der Einleitung: "Ich sehe hier ausgezeichnete Chancen für drastische Kursgewinne!" Sie können seinen neuen "Aktie der Woche"-Report kostenlos (!) herunterladen.